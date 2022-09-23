بسبب خرق الاحتلال لها .. الرئيس الفلسطيني : اتفاقية أوسلو لم تعد قائمة على أرض الواقع

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الفلسطينيين لا يقبلون أن يبقوا الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل عام 1993، مشددا على أن هذه “الاتفاقيات” لم تعد قائمة على أرض الواقع بسبب خرق الاحتلال المستمر لها.

وأوضح عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة “سلمنا طلبا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم (181) الذي شكل أساسًا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم (194) المُنادي بحق العودة” مطالبا بإنزال العقوبات على إسرائيل وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية، حال رفضها الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين.