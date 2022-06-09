«بسبب حملة إزالة إشغالات».. ضبط المتهمين بالتشاجر مع موظفي حي بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وجود مشاجرة بمنطقة العصافرة بحري في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بوجود مشاجرة بالمنطقة المشار إليها.

وبالانتقال والفحص اتضح أنه أثناء إجراء الأجهزة المعنية “حي ثان المنتزة” حملة فورية لإزالة التعديات بالطريق العام دون إخطار الأجهزة الأمنية، أمام إحدى المقاهي الكائنة بمحل البلاغ، حدثت مشادة كلامية بين صاحب المقهى و3 يعملون لديه، وعمال الحي المشاركين بالحملة المشار إليها.

واتضح أنه على إثرها سالفي الذكر (صاحب وعمال المقهى) اعتدوا بالضرب عليهم، لاعتراضهم على تنفيذ إزالة التعديات مما أدى إلى حدوث إصابة 3 من عاملين بالحي بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط سالفي الذكر (صاحب وعمال المقهى)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.