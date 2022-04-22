ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على سيدة بالضرب لمطالبتها بتنفيذ حكم تمكين بشقة زوجية لزوجها المتوفي في محافظة الغربية، وذلك استجابة لاستغاثتها.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إستغاثة سيدة من تعدي بعض الأشخاص عليها بالضرب، وإحداث إصابتها بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة، وأمكن تحديد تلك السيدة وتبين أنها ربة منزل -مقيمة بالقليوبية.

وباستدعائها وسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها المتوفي بسبب صدور حكم بتمكينها من شقة الزوجية، بالمنزل محل إقامة أهلية زوجها، وبتاريخ 20 الجاري توجهت إلى الشقة.

وأضافت أن أهلية زوجها تعدوا عليها بالضرب وإحداث إصابتها، واتهمت ثلاثة منهم بضربها وإحداث ما بها من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لوجود الخلافات المشار إليها، واتهموا المبلغة بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابة أحدهم، واتخذت الإجراءات القانونية.