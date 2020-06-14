بسبب حفل جماعي.. وقف نشاط منتجع سياحي في الغردقة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف ترخيص المدير المسئول عن إدارة هذا المنتجع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي متابعة مدى التزام الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير أو عدم التزام ولو بسيط بأي من الضوابط لأي منشأة فندقية أو سياحية وذلك حرصا من الوزارة علي صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية.

جدير بالذكر أن قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قد أجرى تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحي وذلك بعد أن أثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.