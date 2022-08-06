بسبب «حضانة أطفال».. ضبط أطراف مشاجرة بين أبناء عمومة في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين، بدائرة مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجاري، تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بحدوث مشادة كلامية، بين كلٍ من طرف أول: شخص ونجله، طرف ثانٍ: 3 أشخاص جميعهم أبناء عمومة مقيمين بمحل البلاغ، بسبب خلافات عائلية بينهم حول حضانة أطفال، تطورت إلى مشاجرة تعدى كلٍ منهم على الآخر بالضرب، واستخدم خلالها الطرف الأول سلاح ناري “فرد خرطوش”.

واستخدم خلال المشاجرة، الطرف الثاني سلاح أبيض “مطواة” محدثين ما بهم من إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.