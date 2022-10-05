بسبب حادث.. ملابسات فيديو وضع حجارة وإطارات في طريق بالإسماعيلية

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن وضع عدد من المواطنين بعض الحجارة، والإطارات بأحد الطرق بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية ، باصطدام سيارة ربع نقل بشخص أثناء عبوره الطريق المشار إليه، مما تسبب في وفاته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين وضع بعض الأهالي إطار سيارة وحجارة بمحيط موقع الحادث، لحين وصول سيارة الإسعاف.

وتمكنت من ضبط السيارة وقائدها المتسببين في الحادث، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، واتخذت الإجراءات القانونية.