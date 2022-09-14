بسبب جولته بالخارج.. وريث سامسونج لن يحضر جلسة محاكمته

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأربعاء إن نائب رئيس الشركة لي جيه-يونج الذى يطلق عليه وريث سامسونج لن يتمكن من حضور جلسة محاكمته هذا الأسبوع حيث يقوم بزيارة مواقع عمليات سامسونج بالخارج وحشد الدعم لجهود كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2030، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج إن “لي” التقى مع رئيس بنما لورينتينو كورتيزو أمس الثلاثاء في عاصمة بنما، لمناقشة سبل تعزيز أعمال سامسونج في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. كما طلب منه دعم محاولة كوريا لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة بوسان الجنوبية بصفته مبعوثا رئاسيا للحملة.

ويخضع لي، القائد الفعلي لسامسونج، للمحاكمة بشان اندماج شركتين تابعتين للمجموعة عام 2015، واحتيال محاسبي مزعوم في وحدة الادوية سامسونج بيولوجيكس، التابعة للمجموعة.

ويُنظر إلى الاندماج والاحتيال على نطاق واسع على أنهما خطوات أساسية لتعزيز قبضة “لي” على المجموعة.

وقالت سامسونج إنه بسبب رحلة العمل الجارية، لن يتمكن من حضور المحاكمة غدا الخميس. وقد تقرر إجراء المحاكمة المقبلة يومي الخميس والجمعة.

تعد بنما هي أول جهة صدرت لها شركة سامسونج للإلكترونيات أجهزة التلفزيون الملونة في عام 1977، وهي موقع افتتاح سامسونج أول مكتب خارجي لها.

قبل زيارته إلى بنما، زار لي المكسيك للتحقق من عمليات سامسونج هناك والتقى موظفي الشركة، وتمثل هذه أولى رحلاته الخارجية منذ أن حصل على عفو رئاسي في أغسطس بعد إدانته بالرشوة وسجنه عامين ونصف.

ويخطط لي للسفر بعد ذلك إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة تزامنا مع زيارة الرئيس الكوري يون سيوك-يول.

وسيعلن المكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة الحكومية الدولية التي تشرف على معرض إكسبو العالمي، عن الدولة المضيفة للمعرض في نوفمبر 2023.

وتنافس كوريا الجنوبية مع إيطاليا والمملكة العربية السعودية على استضافة المعرض.