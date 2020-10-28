رياضة

بسبب توقيع مرتضى.. «الأولمبية» ترفض تفويض الزمالك في الجمعية العمومية للهوكي

رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، استلام تفويض نادي الزمالك لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي، المقرر لها 14 نوفمبر المقبل، بسبب توقيع مرتضى منصور. وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت قرارًا في وقت سابق بوقف رئيس الزمالك لمدة…

إسلام مصطفى 4:02 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20 4:02 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

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رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، استلام تفويض نادي الزمالك لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي، المقرر لها 14 نوفمبر المقبل، بسبب توقيع مرتضى منصور.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت قرارًا في وقت سابق بوقف رئيس الزمالك لمدة أربع سنوات وعزله من رئاسة النادي، الأمر الذي يقضي بالضرورة عدم توقيعه على أي أوراق رسمية تخرج من الزمالك.

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وبناءً عليه فقد قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رفض استلام أي توقيعات لرئيس الزمالك مرتضى منصور منذ صدور القرار.

يُذكر أن لجنة التسوية والتحكيم، أصدرت أيضًا قرارًا عاجلًا، اليوم الأربعاء، ببطلان لائحة الزمالك، وهو الأمر الذي يعني إعادة هاني العتال لمنصبه كنائب للرئيس وإلغاء الانتخابات التكميلية.

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بقلم إسلام مصطفى

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