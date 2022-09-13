بسبب تكلفة الانتاج والضريبية .. المنصور الدولية تحرك أسعار السجائر 2 جنيه     

أعلنت المنصور الدولية للتوزيع قائمة اسعار بيع السجائر للمستهلك وتحريك في بعض الاصناف مابين جنيه وجنيهين.
وقالت شركة المنصور الدولية للتوزيع وكيل امبريال توباكو العالمية قائمة باسعار البيع النهائي للمستهلك تشمل منتجاتها المحلية والمستوردة والتي شملت ارتفاعًا جديدًا في الاسعار بمايترواح من جنيه واحد الى 2 جنيه.
واكدت الشركة علي ان تحريك اسعار منتجاتها ياتي في اطار عدد من المتغيرات الحاكمة لعناصر التكاليف وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والعوائد الضريبية المتوقعة وفق المخطط المتستهدف تحقيقه والمعلن وفق الموازنة العامة للدولة .
ووفق القائمة الرسمية المعلنة فان الاسعار الرسمية هي :-
Davidoff Classic (دافيدوف كلاسيك) بسعر
48جنيه.
Davidoff Gold ( دافيدوف جولد ) بسعر 48 جنية
Davidoff White ( دافيدوف ابيض ) بسعر 48 جنية
Davidoff Slims Gold (دافيدوف سليمس جولد) بسعر 48 جنية
Davidoff Evolve Red (دافيدوف ايفولف ازرق) بسعر35 جنية
Davidoff Evolve Blue (دافيدوف ايفولف ازرق) بسعر35 جنية
Davidoff Evolve Silver (دافيدوف ايفولف فضي) بسعر 35 جنية
كما تهيب الشركة بالتجار الالتزام بهذه الأسعار حرصا علي صالح العملاء واستقرار الأسواق.