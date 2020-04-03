بسبب تفشي «كورونا».. محرقة ميلانو تعلن امتلاءها بجثث الموتى وتغلق أبوابها

نصف وفيات «كورونا» في إيطاليا ينتمون إلى ميلانو

أعلن المركز الكبير لإحراق جثث الموتى في مدينة ميلانو الإيطالية إغلاق أبوابه أمس الخميس، بسبب تزايد أعدادها لما يفوق طاقته الاستيعابية، بعد تفشي فيروس كورونا .

ونقلت وكالة «روسيا اليوم» بيانا لمجلس المدينة أمس قال فيه إن فترة الانتظار لحرق الجثث في مركز «كريماتوريو دي لامبراتي» قد تصل إلى 20 يوما.

وأضاف المجلس على موقعه الإلكتروني أن طول فترة الانتظار للقيام بحرق الجثث قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالنظافة والصحة العامة.

وسجلت لومبارديا بمنطقة ميلانو شمالي البلاد، المركز الاقتصادي لشبه الجزيرة، أكثر من نصف الوفيات في إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا .

وأعلنت السلطات الإيطالية أمس الخميس عن تسجيل 760 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 13915 شخصا.