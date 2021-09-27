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بسبب تعاطي المخدرات.. ضبط شاب اعتدى على والده بـ«سيخ حديدي»

رفض منحه المال فنشبت بينهما مشاجرة.
أماني عوض 5:07 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 5:07 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب اعتدى على والده بالضرب بـ”سيخ حديدي” في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، بعد نشوب مشاجرة بينهما على تعاطي المخدرات.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مستشفى استقبالها شخص مصاب بجروح بفروة الرأس، وحجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر إدعاء مشاجرة.

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وبالانتقال والفحص تبين اعتداء نجل المصاب على والده بالضرب باستخدام أداة حادة “سيخ حديدي”، بسبب خلاف بينهما حول رفض والده إعطائه مبالغ مالية لكونه من متعاطي المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته السيخ الحديدي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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