كشفت أجهزة الأمن عن لغز العثور على جثمان شخص في أحد المجاري المائية بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي ، بعدما تمكنت من ضبط الجناة الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول تعاطي المخدرات.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة مواطن -مقيم بمحافظة الجيزة- في أحد المجاري المائية بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وبها عدة طعنات بالصدر والبطن.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما داخل سيارة ملاكي خاصة بالأول، وبداخلها كمية من مخدر الأيس والأدوات المستخدمة في تعاطيه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعللا قيامهما بذلك بسبب وجود خلافات بين أحدهما والمجني عليه، فعقدا العزم على قتله، واتخذت الإجراءات القانونية.