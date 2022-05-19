بسبب تصريح..إيلون ماسك يخسر أكثر من 12 مليار دولار في 24 ساعة

تراجعت ثروة الملياردير وقطب الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لعملاقة صناعة السيارات الكهربية “تسلا” بأكثر من 12 مليار دولار في يوم واحد فقط بعدما أعلن عبر “تويتر” الأربعاء تحوله نحو الجمهوريين وأنه لم يعد يدعم الديمقراطيين.

وأنهى سهم “تسلا” تعاملات أمس الأربعاء منخفضًا 6.80% عند 709.81 دولار، وذلك بعدما فقدت الشركة مكانها في مؤشر “إس آند بي إي إس جي” للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأدى ذلك إلى تراجع ثروة المدير التنفيذي لـ “تسلا” بمقدار 12.3 مليار دولار، وفقد 49 مليار دولار منذ طرحه عرض الاستحواذ على “تويتر” الشهر الماضي.

ورغم ذلك إلا أن إيلون ماسك -البالغ من العمر 50 عامًا- لا يزال الأغنى على مستوى العالم بثروة قدرها 209.9 مليار دولار، وفقًا لمؤشر “بلومبرج”س للمليارديرات.

إيلون ماسك ينقلب على الحزب الديمقراطي

قال إيلون ماسك أمس الأربعاء إنه لن يدعم الديمقراطيين مثلما فعل في السابق، وأنه سيصوت الآن للجمهوريين.

وأضاف ماسك في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدزينات المصغرة ” تويتر”: “في الماضي أعطيت صوتي للديمقراطيين لأنهم كانوا في الغالب، حزب المودة، لكنهم أصبحوا حزب الانقسام والكراهية، وعليه فإنه لم يعد يمكنني أن أدعمهم، وسأصوت للجمهوريين”.

وقال أغنى رجل في العالم الذي يريد شراء تويتر: “الآن، شاهدوا حملتهم للحيل القذرة التي تتداعى ضدي”.