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بسبب تسرب غاز.. إصابة شخصين وتضرر 13 سيارة في انهيار جزئي بعقار ببولاق الدكرور

أخلت أجهزة الأمن العقار وأغلقت محبس الغاز.
أماني عوض 4:18 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 4:18 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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أصيب شخصان وتضررت 13 سيارة في انهيار جزئي لأحد العقارات في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، عقب حدوث تسرب غاز داخل العقار، اليوم الثلاثاء.

انهيار جزئي بعقار في بولاق الدكرور

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا عن حدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات، في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وانهيار جزئي لحوائط شقتين ووجود مصابين وتلفيات بأحد العقارات.

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وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا مُحكمًا بالمكان، عقب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

كردون أمني وتلفيات وإصابات

وبالفحص اتضح انهيار جزئي في حائط بإحدى الشقق بالطابق الأرضي، ومطل على أرض فضاء مستغلة كجراج خاص للسيارات.

وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات في 13 سيارة، وإصابة 2 من قاطني العقار، وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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إخلاء العقار وغلق مصدر الغاز والكهرباء

وأغلقت الأجهزة الأمنية مصدر الغاز والكهرباء عن العقار، وإخلاء العقار محل البلاغ والعقار الملاصق له، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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