بسبب تزايد إصابات «كورونا».. العراق يفرض حظر تجوال لمدة أسبوعين في بابل

أعلنت السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين في محافظة بابل ، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بها .

وقالت خلية الأزمة العراقية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ـ في بيان اليوم ـ إن أهالي المحافظة يتحملون مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة عدم التزامهم بإجراءات الوقاية .

و كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 حول العالم لتتجاوز حصيلة المصابين 17.3 مليون حالة .

و أوضحت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن وباء كوفيد 19 سيستمر طويلًا ، لافتة إلى أنه ما يزال يمثل حالة طارئة على نطاق دولى .