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بسبب تزايد إصابات «كورونا».. العراق يفرض حظر تجوال لمدة أسبوعين في بابل

السلطات حملت أهالي المحافظة مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس
محمود خاطر 5:40 م, الأحد, 2 أغسطس 20 5:40 م, الأحد, 2 أغسطس 20

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أعلنت السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين في محافظة بابل ، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بها .

وقالت خلية الأزمة العراقية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ـ في بيان اليوم ـ إن أهالي المحافظة يتحملون مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة عدم التزامهم بإجراءات الوقاية .

و كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 حول العالم لتتجاوز حصيلة المصابين 17.3 مليون حالة .

و أوضحت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن وباء كوفيد 19 سيستمر طويلًا ، لافتة إلى أنه ما يزال يمثل حالة طارئة على نطاق دولى .

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بقلم محمود خاطر

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