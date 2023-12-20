بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.. «هيونداي» تبيع مصنعها في سانت بطرسبرج

أعلنت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا ، أنها قررت بيع مصنعها الروسي الذي تم تعليقه بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي إنه تمت الموافقة على بيع المصنع الروسي للشركة في سانت بطرسبرج بروسيا في اجتماع غير عادي لمجلس الإدارة في وقت سابق من اليوم.

وقرر مجلس الإدارة أيضا بيع مصنع شركة “جنرال موتورز” في سانت بطرسبرج، والذي تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية فيه 100 ألف وحدة، والذي استحوذت عليه “هيونداي” في عام 2020.

وكان المشتري معروفا باسم شركة “آرت فاينانس” الروسية (Art Finance)، حيث وصل السعر إلى 10 ألف روبل (حوالي 111 دولارا أمريكيا).

وقالت “هيونداي موتور” إنها ستواصل تقديم خدمات ما بعد البيع للمشترين الروس لسياراتها، على الرغم من بيع المصنع.

وتم تعليق عمليات مصنع سانت بطرسبرج في مارس 2022، والذي تم إطلاقه في عام 2010، بسبب التحديات المتعلقة بإمدادات المكونات وسط الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكان المصنع يقوم بتصنيع موديلات “سولاريس” وكريتا” من “هيونداي” و”ريو” و”ريو إكس لاين” من “كيا”، حيث تزيد القدرة الإنتاجية السنوية عن 200 ألف وحدة.

وأدى تعليق المصنع الروسي إلى انخفاض مبيعات “هيونداي موتور” في روسيا. وتراجعت مبيعات الشركة إلى 6 وحدات فقط في أغسطس من 2,892 وحدة في العام السابق، وفقا لاتحاد الشركات الأوروبية.

وكانت الشركة ثالث أكبر بائع للسيارات في روسيا.

وفي عام 2007، دخلت الشركة السوق الروسية من خلال إنشاء شركة فرعية مملوكة بالكامل لها في البلاد. وبعد 3 سنوات، أكملت مصنع سانت بطرسبرج وبدأت الإنتاج المحلي في العام التالي.