بسبب تبديل العملة.. ملابسات فيديو استيقاف سيارة وخطف مستقليها بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو في أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، يتضمن استيقاف سيارتين ملاكي وأجرة “ميكروباص”، لإحدى السيارات واصطحاب مُستقليها بنطاق محافظة الجيزة.

وبالفحص لم يستدل على تقدم أحد ببلاغ في هذا الشأن، وأمكن تحديد سيارة المجني عليهما كان يستقلها سائق بإحدى شركات نقل الركاب وميكانيكي، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وباستدعائهما قررا أنهما يعملان طرف شخص -مقيم بإحدى الدول العربية وتم تكليفهما باستلام مبلغ مالي من آخرين بالعملة المحلية، بمنطقة هضبة الأهرام وإخطاره ليتسنى له تسليم مبلغ مماثل بالعمة الأجنبية لآخر مقيم بتلك الدولة، ولدى وصولهما فوجئا بالسيارتين المشار إليهما، وترجل مستقليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص، وطلبوا منهما الاتصال بالشخص المقيم بالخارج، اللذان يعملان طرفه، وإخباره بأنهما استلما المبلغ المالي بالعملة المحلية، ولدى رفضهما تعدوا عليهما بالضرب دون إصابات وصرفهما عقب ذلك ولم يتقدما ببلاغ.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 5 أشخاص -ثلاثة منهم معلومات جنائية- وبحوزة أحدهم السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، طبنجة صوت، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.