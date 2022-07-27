بسبب تباطؤ مبيعات الكمبيوتر وارتفاع الدولار.. توقعات بانكماش أرباح «مايكروسوفت»

أخفقت شركة مايكروسوفت في تحقيق تقديرات إيراداتها الفصلية أمس الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار وتباطؤ مبيعات أجهزة الكمبيوتر وانخفاض الإنفاق الإعلاني، بحسب وكالة رويترز.

تراجع أسهم مايكروسوفت

وتراجعت أسهم مايكروسوفت التي تتخذ من واشنطن مقرا لها بنحو 1% في التعاملات المبكرة. وفقد السهم حوالي 25% هذا العام.

وتواجه مايكروسوفت كذلك ضغوطا من الدولار القوي، إذ تحصل على نحو نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى خفض الشركة لتوقعات أرباحها وإيراداتها للربع الأخير في يونيو.

وارتفع مؤشر الدولار بما يزيد على 2% في الربع المنتهي في يونيو ونحو 12% هذا العام، مقارنة بانخفاض بلغ 1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

عائدات الإعلانات من لينكد تنخفض

وقالت مايكروسوفت إن عائدات الإعلانات انخفضت من لينكد إن وعمليات البحث والأخبار.

وبلغت الإيرادات من قطاع الحوسبة الشخصية 14.4 مليار دولار، مقارنة بتقديرات بلغت 14.68 مليار دولار.

ارتفاع الإيرادات الفصلية خلال الربع الأول بـ 18%

وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، ارتفاع الإيرادات الفصلية خلال الربع الأول بـ 18% لتصل إلى 49.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 41.70 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام، ومتفوقة على التوقعات التي كانت تشير لتحقيق 49.05 مليار دولار.

وارتفعت صافي أرباح “مايكروسوفت” بنسبة 8% لتصل إلى 16.7 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 15.5 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 2.22 دولار، ما يتجاوز التوقعات البالغة 2.19 دولار.

وحققت وحدة السحابة الذكية في “مايكروسوفت” إيرادات بقيمة 19.05 مليار دولار، بارتفاع 26% على أساس سنوي.

قفزت الإيرادات من Azure والخدمات السحابية الأخرى بنسبة 46% في الربع، مقارنة بـ 46% في الربع السابق.

كان التوقع 45.3%، وفقاً لمسح سي إن بي سي لـ 13 محللاً، في حين أن المحللين الذين استطلعت آراؤهم من قبل StreetAccount كانوا يبحثون عن نمو بنسبة 43.6%.

خال الربع الأول، أعلنت مايكروسوفت عن خطة للاستحواذ على ناشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، وهي أكبر صفقة في تاريخ مايكروسوفت، التي تحتفل هذا العام بمرور 47 عاماً على إنشائها.