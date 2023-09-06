بسبب تباطؤ الاقتصاد.. أكبر 300 شركة كورية تشهد انخفاضًا في قوتها العاملة خلال النصف الأول

شهدت أكبر 300 شركة في كوريا الجنوبية انخفاضًا في عدد قوتها العاملة مجتمعة في النصف الأول من هذا العام وسط تباطؤ الاقتصاد، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغ عدد العمال الذين تم توظيفهم من قبل أكبر 30 شركة في الصناعات العشر الرئيسية في البلاد 1,085,399 في نهاية يونيو، بانخفاض 720 عما كان عليه قبل 6 أشهر، وفقا لمعهد “سي إكس أو” الكوري.

ومع ذلك، ارتفع الرقم بنسبة 1.7%، أو حوالي 18,200، عن العام الذي سبقه.

وقال المعهد: “ظروف التوظيف في الشركات قد تتجه نحو الأسوأ في النصف الثاني من هذا العام ما لم يتعاف أدائها”.

ويواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا صعوبات بسبب تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض الصادرات للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس بسبب ضعف الطلب على الرقائق.

ووفقا للمعهد، سجلت شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة سامسونج للإلكترونيات أكبر زيادة في عدد الموظفين لمدة عام.

وبلغ عدد القوى العاملة في سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة في مجموعة سامسونج، أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، 124,070 في نهاية يونيو، بزيادة 5.2%، أو 6,166 عاملا، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وجاءت شركة إس كيه هاينكس العملاقة للرقائق في المركز الثاني بزيادة قدرها 1,622 عاملا، تليها شركة صناعة السيارات الرائدة هيونداي موتور بـ 847 عاملا.

وسجلت شركة إل جي ديسبلاي العملاقة في قطاع اللوحات انخفاضا بمقدار 1,065 عاملا خلال الفترة المذكورة، تليها شركة التجزئة الرائدة إي مارت بـ 952 عاملا.

وشكلت العاملات 26.1% من إجمالي القوى العاملة في أكبر 300 شركة في نهاية يونيو، بارتفاع طفيف عن 25.8% عن العام السابق.