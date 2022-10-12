بسبب تأخر مستحقاتهم لنحو 6 أشهر.. حكام الدوري يهددون بعدم إداراة مباريات الموسم الجديد

هدد العديد من حكام الدوري الممتاز، بعدم إدارة مباريات الدوري في الموسم الجديد، إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى اتحاد الكرة، مُعبرين عن غضبهم إلى المسؤولين على هامش اليوم الختامي للمعسكر الإعدادي للحكام قبل انطلاق الموسم خلال الشهر الجاري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام لـ”المال” عن حالة من الغضب التي ظهرت بين حكام الدوري خلال ختام معسكر الحكام اليوم، وذلك بسبب تأخر مستحقاتهم المالية لنحو 6 أشهر، في الوقت الذي حاول فيه المسؤولين داخل المعسكر تهدئة غضب الحكام.

وأكد المصدر خلال تصريحاته، أن المسؤولين وعدوا الحكام بالتواصل مع مسئولي مجلس إدارة اتحاد الكرة لصرف المستحقات المتأخرة للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري في 18 أكتوبر الجاري.

ولم يحصل حكام الدوري على بدلات إدارتهم للمباريات عن الفترة من مارس الماضي حتى نهاية أغسطس الماضي، في الوقت الذي ألزم فيه اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بسداد مبلغ مليون و100 ألف جنيه لكل ناد، نظير بدلات الحكام عن الموسم الجديد، على أن يتم سداد ذلك المبلغ على دفعتين الأولى قبل بداية الموسم الجديد، والثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينطلق الدوري المصري الجديد 2022-2023 يوم 18 أكتوبر الجاري، على أن ينتهي في 30 من يونيو من العام المقبل، حسبما أعلنت رابطة الأندية.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري على النحو التالي:

أسوان – الاتحاد السكندري

المقاولون العرب – غزل المحلة

الزمالك – سموحة

المصري – سيراميكا كليوباترا

الداخلية – طلائع الجيش

إنبي – بيراميدز

حرس الحدود – فيوتشر

الإسماعيلي – الأهلي

المقاولون العرب – غزل المحلة

البنك الأهلي – فاركو