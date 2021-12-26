بسبب بيع المشروبات.. إصابة بائع متجول في مشاجرة بالقاهرة

أصيب بائع متجول عقب نشوب مشاجرة مع آخرين على أولوية الوقوف بسيارات بيع المشروبات في محافظة القاهرة، أدت إلى الاعتداء عليه بالضرب وضبطت أجهزة الأمن المتهمين.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها مالك عربة لبيع المشروبات بأحد الشوارع، ومصاب بكسـر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة.

وبالفحص وسؤال والد المجني عليه اتهم 3 أشخاص (مالك عربة لبيـع المشروبات بـذات المنطقـة، مبيض محارة، نجار مسلح -جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) اعتدى على المجني عليه بسبب خلافات بينهم حول أولوية الوقوف بسيارات بيع المشروبات، تطورت إلى مشاجرة على أثرها اعتدى عليه باستخدام عصا خشبية “شومة” نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضـبط المشـكو في حقهـم، والأداة المستخدمة وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.