بسبب انخفاض صادرات الرقائق.. هبوط أرباح الشركات الكورية للنصف فى الربع الأول

شهدت الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية تراجعا في أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة حوالي 50% على أساس سنوي بسبب تباطؤ صادرات الرقائق ، بحسب وكالة يونهاب.

ووصلت الأرباح التشغيلية المجمعة لـ 309 شركات من بين أكبر 500 شركة في البلاد من حيث المبيعات، إلى 25.9 تريليون وون (19.4 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام بانخفاض 48.8% عن نفس الفترة من العام السابق وفقا لموقع سي إي أو سكور (CEO Score) المتتبع للشركات.

ويمثل ذلك تراجعا للربع الثالث على التوالي. وانكمشت أرباحها التشغيلية بنسبة 11.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي و69.1% في الربع الرابع.

وفي غضون ذلك، بلغ إجمالي مبيعاتها 700.8 تريليون وون في الربع الأول بزيادة 6.8% عن نفس الفترة من العام السابق.

وسجل 11 قطاعا صناعيا تراجعا في الأرباح التشغيلية، بينما حققت 8 قطاعات مكاسب.

وشهدت صناعة تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات أكبر تراجع، حيث تحولت من الأرباح التشغيلية عند 20.9 تريليون وون في الأرباح التشغيلية في الربع الأول من العام الماضي، إلى الخسائر التشغيلية عند 794.1 مليار وون في الربع الأول من هذا العام.

وفي المقابل، حققت الشركات في السيارات وقطع غيار السيارات زيادة في الأرباح التشغيلية المجمعة بنسبة 81.6% على أساس سنوي إلى 7.9 تريليون وون في الربع الأول.

سامسونج تسجل أكبر هبوط

وسجلت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر صانع للرقائق في العالم، أكبر انخفاض على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 640.2 مليار وون بتراجع 95.5%، وهي أدنى مستوى لها في 14 سنة عند 640.2 مليار وون في الربع الأول من عام 2009.

كما تعرضت شركة إس كيه هاينكس العملاقة لصناعة الرقائق لخسائر تشغيلية قدرها 3.4 تريليونات وون، وهو أسوأ سجل ربع سنوي منذ استحواذ مجموعة إس كيه على الشركة في عام 2012.

ووصلت الأرباح التشغيلية لشركة هيونداي موتور الرائدة في صناعة السيارات إلى 3.59 تريليونات وون في الربع الأول بزيادة 86.3% أو 1.66 تريليون وون عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي أكبر زيادة بين تلك الشركات.