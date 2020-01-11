بسبب انتحار موظفة.. الإنقاذ النهري ينتشل 3 أشخاص من الغرق بأسيوط

والدها أكد على مرورها بأزمة نفسية نظرًا لوفاة جدتها.

ألقت موظفة بنفسها في نهر النيل بمحافظة أسيوط، وحاول اثنين آخرين إنقاذها لكنهما فشلا وأوشكوا جميعًا على الغرق، وتدخلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لانتشالهم قبل مفارقتهم الحياة، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا عن إلقاء إحدى السيدات نفسها بنهر النيل، بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، ومحاولة شخصين إنقاذها إلا إنهم أوشكوا جميعاً على الغرق.

وعلى الفور استجابت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط، وانتقلت الأجهزة الأمنية لإنقاذ الأشخاص من نهر النيل.

وتمكن الإنقاذ النهري من انتشالهم جميعًا، الأولى موظفة -مقيمة بدائرة قسم أول أسيوط- وتم نقلها للمستشفى، والثاني عامل بكافتيريا -مقيم بسوهاج- والثالث موظف.

وبالفحص وبسؤال والد الأولى المنتحرة، قال إن ابنته تمر بضائقة نفسية نظرًا لوفاة جدتها وألقت نفسها في نهر النيل، وحاول الثاني والثالث إنقاذها.

وبسؤال الثاني والثالث أيدا ما جاء بالفحص.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، ولاقى سرعة انتقال القوات وإنقاذ المذكورين، إستحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتفاعل الفوري مع البلاغ.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية على تطبيق إستراتيجية تهدف في أحد محاورها إلى الاستجابة، والتفاعل الفورى مع كافة بلاغات المواطنين.