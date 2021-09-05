بسبب النازية.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الإعلاميين

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين؛ لتجاوزه كل حدود المهنية والمسئولية. وكان مجلس إدارة الأهلي قد عقدت اجتماعًا، مساء…

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين؛ لتجاوزه كل حدود المهنية والمسئولية.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد عقدت اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه الصادر منء قليل، أن هذا الإعلامي استغل برنامجه وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، كما شبه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازية».

كما قرر مجلس القلعة الحمراء تحويل هذا الإعلامي إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ النادي، مخالفًا بذلك نص المادتين «102 و103» من لائحة النظام الأساسي للنادي.

ماذا حدث؟

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، منذ أيام قليلة، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، على الجملة التي يرددها مسئولي وجماهير النادي الأهلي و هي «الأهلي فوق الجميع»، مؤكداً على أنها عبارة تدل على النازية.

وقال عيسى خلال برنامجه: «جملة الأهلي فوق الجميع هي جملة نازية كان يرددها الألمان في عهد هتلر، الأهلي فوق الجميع رياضياً، أي على مستوى منظومة النادي الأهلي، و ليس فوق الزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمحلة وغيرهم».

وأضاف: «هذه شعارات خاطئة ويرددها البعض بفخر شديد ، ولكن الأهلي فوق الأهلاوية فقط، وليس الأخرين».