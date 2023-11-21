بسبب الميراث.. ملابسات فيديو تهديد شخص بإحراق سيارته بزجاجات مولوتوف

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والمتضمن تضرر صاحب الحساب من تهديد أحد الأشخاص بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وباستدعاء صاحب الحساب المشار إليه، تبين أنه عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة- وقرر بوجود خلافات بين والده وعمه حول الميراث، وأن الأخير أرسل مقطع فيديو لوالده على هاتفه المحمول لتهديده بنشره خشية تعرض والده للإبتزاز.

وباستدعاء طرفي النزاع تبين أنهم مالك شركة إستيراد وتصدير وشقيقه بالمعاش، وقال الأول إنه توجد خلافات بينه وشقيقه الثاني حول الميراث، واتهمه بالاعتداء عليه بالسب وتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته.

وبمواجهة الثاني قرر قيامه بذلك لقيام الأول بالنصب عليه، والاستيلاء منه على ميراث والدهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.