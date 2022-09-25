بسبب الميراث.. ملابسات الاعتداء على شخصين في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان: “بسبب الميراث مواطن يعتدى على ابنتي شقيقه بمحافظة الغربية”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري، تبلغ لمركز شرطة السنطة من شخص وشقيقته مصابين بسحجات متفرقة، باتهامهما لشخصين -أحدهما عم المبلغان، لتعديهما عليهما بالسب والشتم والضرب بالأيدي بسبب خلافات على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب واتهما الشاكيان بالاعتداء عليهما، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.