بسبب الميراث.. ملابسات اعتداء 3 سيدات على أخرى في سيناء

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء 3 سيدات بالضرب على أخرى بمنطقة العريش في مديرية أمن شمال سيناء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المجني عليها “ربة منزل” وباستدعائها ومناقشتها اتهمت 4 أشخاص (3 سيدات، نجار) بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.