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بسبب الميراث.. ملابسات اعتداء 3 سيدات على أخرى في سيناء

بعد تداول الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي.
أماني عوض 8:23 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 8:23 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء 3 سيدات بالضرب على أخرى بمنطقة العريش في مديرية أمن شمال سيناء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المجني عليها “ربة منزل” وباستدعائها ومناقشتها اتهمت 4 أشخاص (3 سيدات، نجار) بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

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وعقب تقنين الإجراءات، ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الوقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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