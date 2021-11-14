بسبب الميراث شخص يقتل شقيقه في الدقهلية

ارتكب شخص جريمة قتل شقيقه في محافظة الدقهلية، بما اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات على الميراث فيما بينهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

كان مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها عامل مصاب بجروح طعنية متفرقة وتوفى عقب وصوله.

وبالانتقال وسؤال شقيق المتوفي من الأم، اتهم شقيق المتوفي من الأب عامل بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض”سكين”، فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم..

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.