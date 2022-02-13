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بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة.. سحب 8196 رخصة سيارة ودراجة نارية

خلال يوم.
أماني عوض 2:21 م, الأحد, 13 فبراير 22 2:21 م, الأحد, 13 فبراير 22

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ضبط رجال المرور 8196 مخالفة بسبب عدم ارتداء الخوذة وتركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم على مستوى الجمهورية، بينهم 2711 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية، بالالتزام بارتدائها.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية، بإرتداء الخوذة.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

على صعيد آخر، سحب رجال المرور 5485 رخصة سيارة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفعوا 97 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، وأهابت قائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، وذلك حرصًا على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن ذلك يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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