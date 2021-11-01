لايف

بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة.. سحب 7749 رخصة سيارة ودراجة نارية في يوم

ضمن تطبيق منظومة مرور إلكترونية.
أماني عوض 2:55 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 2:55 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ضبط رجال المرور 7749 مخالفة بسبب عدم ارتداء الخوذة وتركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم على مستوى الجمهورية، بينهم 3751 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية، بالالتزام بارتدائها.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية، بإرتداء الخوذة.

اقرأ أيضا  ضبط 107.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في بورسعيد (صور)

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

على صعيد آخر، سحب رجال المرور 3998 رخصة سيارة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفعوا 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، وأهابت قائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، وذلك حرصًا على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا  الصين تلغي مئات الرحلات الجوية لمواجهة بؤر جديدة لفيروس كورونا

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن ذلك يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«الصين» تهدي مصر 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»

المرسي عزت 3:22 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

عودة الطقس الحار.. درجات الحرارة غدا تسجل فى القاهرة 30 للعظمي وارتفاع الرطوبة

عصام عميرة 2:36 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

احتفالاً بعيدها السابع والستين.. الإنتاج الحربي تطلق فيلمًا عن أبرز إنجازاتها خلال عام

أحمد اللاهوني 1:09 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

ردا على اتهامها بنشر «كورونا».. بكين تطالب بفتح معمل أمريكى أمام المفتشين الدوليين

أحمد فراج 10:29 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

تقارير: المخابرات الأمريكية ربما تكون غير قادرة نهائيا على تحديد منشأ كورونا

محمد عبد السند 1:42 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

الصحة: تسجيل 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة

المال - خاص 1:11 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21