بسبب المكونات المعيبة.. 5 شركات سيارات كورية تستدعي 70 ألف مركبة

استدعت هوندا كوريا ومرسيدس بينز كوريا وثلاث شركات أخرى طواعية أكثر من 70 ألف مركبة لإصلاح المكونات المعيبة، وفقا لما صرحت به وزارة النقل الكورية، بحسب وكالة يونهاب.

ستستدعي خمس شركات بما يشمل فولفو كوريا وبوليستار أوتومتيف كوريا وجاكوار لاند روفر كوريا ما يبلغ 70,978 وحدة من 33 طرازا مختلفا، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان.

تشمل المشاكل المشار إليها خطأ في نظام النقل في مرسيدس بينز AMG GT 43 4MATIC+، وخطأ بإشارة الاستدارة في موديل F-PACE D200 الرياضية متعددة الاستخدامات من جاكوار لاندر روفر ومشاكل في برامج جي إل 1800 ذات العجلتين التي تستوردها هوندا كوريا، وفقا للبيان.

وأوضحت الوزارة أن مالكي المركبات يمكنهم زيارة مراكز الاستبدال والتصليح المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.

مخاوف كورية بشأن القانون الأمريكي الذي يستثني السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية

من ناحية أخرى، التقى رئيس الرابطة الكورية للشركات المصنعة للسيارات “جيونغ مارن-كي” مع الرئيس والمدير التنفيذي لتحالف الابتكار في السيارات “جون بوزيلا” في الولايات المتحدة، حيث أبلغه بمخاوف كوريا الجنوبية بشأن القانون الأمريكي الجديد الذي يستثني السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية.

وتحدث “جيونغ” مع “بوزيلا” في واشنطن يوم الثلاثاء بشأن الأحكام الواردة في قانون خفض التضخم الأمريكي، والذي يمنح ما يصل إلى 7,500 دولار أمريكي في صورة إعفاءات ضريبية للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية بشرط أن تكون مجمعة في أمريكا الشمالية.

وفي الوقت الراهن، تقوم شركة “هيونداي موتور” و”كيا” بتصنيع جميع مركباتهما الكهربائية في كوريا الجنوبية وتصديرها إلى الولايات المتحدة.

وتبذل كوريا الجنوبية جهودًا شاملة، سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد الشركات، للتوصل إلى وضع استثناء للسيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية بحيث تستفيد من تلك الإعفاءات أيضا. وترى كوريا الجنوبية أن تلك البنود ستؤدي إلى معاملة تمييزية ضد الشركات الكورية الجنوبية.

وفي الاجتماع، قال “جيونغ” إن المنتجات الكورية الجنوبية الصنع يجب أن تعامل على قدم المساواة مع المنتجات الأمريكية بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، وفي ضوء خطط الاستثمار القوية التي تعهدت بها الشركات الكورية الجنوبية الكبرى في السوق الأمريكية، بما في ذلك بناء مصانع السيارات الكهربائية.

ونقلت الرابطة عن “بوزيلا” قوله إنه يتفق مع ذلك الرأي، ووعد بأن يبذل تحالفه جهودا لإقناع الدوائر السياسية الأمريكية بذلك، كما اقترح أيضًا أن تواصل كوريا الجنوبية جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المختلفة.

ونقلت الرابطة عنه أيضا قوله إن التحالف يعتزم مشاركة وزارة الخزانة الأمريكية في وضع الإرشادات المتعلقة بقانون خفض التضخم، وأعرب عن أمله في أن يستمر تواصل صناعة السيارات الكورية الجنوبية مع التحالف بشأن هذه القضية.