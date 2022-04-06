«بسبب المزاح».. ضبط 5 متهمين في واقعة إلقاء أكياس مياه على قائدي السيارات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص متهمين بارتكاب واقعة إلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السيارات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.
جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إلقاء بعض الأشخاص أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السيارات بمحافظة بورسعيد.
وبالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، 5 أشخاص -مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد.
وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.