بسبب المخاطر على اليورو.. المركزي الأوروبي يحذر من استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة

أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، بأن البنك المركزي الأوروبي حذر من أن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة (لإعادة بناء أوكرانيا) قد يؤدي إلى تقويض الثقة في اليورو كعملة عالمية.

وفي تحذيره الموجه إلى المفوضية الأوروبية، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن اعتقاده بأن استخدام دخل الفوائد من الأصول الروسية المجمدة قد يشجع البنوك المركزية الأخرى على إدارة ظهرها لليورو، خاصة إذا تم اتخاذ القرار من جانب واحد بدون التنسيق مع دول مجموعة السبع الأخرى.

وقال البنك المركزي الأوروبي في مذكرته: “قد تكون التداعيات كبيرة: فقد تؤدي إلى تنويع الاحتياطيات من الأصول المقومة باليورو، وزيادة تكاليف التمويل للحكومات الأوروبية وتنويع التجارة”.

في وقت سابق، ذكرت المفوضية الأوروبية أنه وفقا لبعض الآراء القانونية، يمكن للاتحاد الأوروبي العمل مع الأصول الروسية المجمدة المملوكة للدولة من أجل استخدامها بشكل أكبر لإعادة تعمير أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، لا يرى الاتحاد الأوروبي وجود أساس قانوني لمصادرة الأصول الروسية.

في مايو الماضي، أعلنت سلطات بلجيكا عن خطط لتحويل 92 مليون يورو من هذه الإيرادات إلى كييف. بلغت أرباح شركة الإيداع الأوروبية Euroclear من الأصول الروسية المجمدة للربع الأول من عام 2023 ما قيمته 540 مليون يورو.