بسبب المتحف الكبير.. محافظ القاهرة: إعداد دراسة متكاملة لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل مع أ.د عمر الحسينى عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس وفريق عمل الكلية المشارك فى وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى باتجاه المتحف المصرى الكبير .

شهد الاجتماع م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم.حازم الأشمونى السكرتير العام، ود. أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس، واللواء ماجد السرتي رئيس شركة الانتاج الحربى للإستشارات، ود. حسين فريد ، ود. محمد هويدى ، ود. محمد الفيومى أعضاء فريق العمل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وعدد من قيادات المحافظة.

ويعد الطريق الدائرى أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصرى الكبير، وتم إعداد دراسة مُتكاملة لتطوير الصورة البصرية له وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف .