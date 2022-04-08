كشفت أجهزة الأمن عن كواليس واقعة إصابة طفل بعيار ناري في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، بعدما اتضح أن أحد جيرانه أصابه بسبب غضبه من الضوضاء الذي أحدثه وأصدقاؤه أسفل سكنه أثناء اللعب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، بعد تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها طفل -يبلغ من العمر 14 عامًا- مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة في الجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشخص سائق، بسبب إحداث المصاب وأصدقائه باللهو الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير، مما أدى لحدوث مشادة بينهم على إثرها الأخير أطلق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته تجاههم، محدثًا إصابة المجني عليه ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح ناري “فرد خرطوش” المستخدم في الواقعة، عدد من الطلقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.