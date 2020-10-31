بسبب الكمامات.. الداخلية: ضبط 38 ألف سائق نقل خلال أكتوبر (جراف)

ألقت أجهزة الأمن القبض على 38 ألفًا و160 سائق نقل جماعي خلال شهر أكتوبر، لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء الصادر عن الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية، الصادرة -اليوم السبت- أن حملات أجهزة الأمن للحد من استغلال أزمة كورونا وضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط 27 ألفًا و497 قضية تموينية متنوعة.

وأضافت أنها أجهزتها ضبطت 724 مقهى مخالفًا، وقررت غلق 8857 محلًا مخالفًا لقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذها للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشاره.

على جانب آخر، أسفرت الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، عن ضبط 26 قضية بإجمالي 30 متهمًا، بمضبوطات وزنت 2 طن و165 كيلو جرام.

يذكر أن أجهزة وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات القانونية قِبل 2246 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتواصل تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات الداخلية، للحد من انتشار فيروس “كورونا” وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء: