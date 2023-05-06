بسبب الفائدة المرتفعة.. تراجع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا 9.4% خلال أبريل

قال اتحاد صناعي في كوريا الجنوبية إن مبيعات السيارات المستوردة في البلاد تراجعت بنسبة 9.4% على أساس سنوي في أبريل بسبب نقص الإمدادات وأسعار الفائدة المرتفعة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الرابطة الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها (KAIDA) في بيان إن عدد المركبات الأجنبية المسجلة حديثا بلغ 20,910 وحدات الشهر الماضي، انخفاضا من 23,070 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

وقال البيان إن الموديلات الثلاثة الأكثر مبيعا الشهر الماضي هي سيارة السيدان “520” لـ بي إم دبليو، وسيارة السيدان “ES300h” لـ لكزس، وسيارة السيدان “350 4MATIC” لـ مرسيدس بنز.

وفي أبريل، باعت 3 علامات تجارية ألمانية – مجموعة فولكس واجن كوريا، ومجموعة بي إم دبليو كوريا، ومرسيدس بنز كوريا – ما مجموعه 14,306 وحدات، بانخفاض 17% من 17,296 في العام السابق.

وقالت KAIDA إن السيارات الألمانية شكلت 75% من السيارات المستوردة المباعة في البلاد الشهر الماضي.

وفي المقابل، باعت 3 علامات تجارية يابانية – هوندا موتور، وتويوتا موتور، وعلامتها التجارية المستقلة لكزس – 1,718 وحدة الشهر الماضي، وقفزت مبيعاتها بنسبة 30% من 1,321 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

واستحوذت العلامات التجارية المستوردة على 17% من سوق سيارات الركاب الكورية في مارس، انخفاضا من 20% قبل عام. لم يتم الإعلان بعد عن حصتها السوقية لشهر أبريل وفقا للرابطة.