«بسبب العواصف الرعدية».. فرنسا تعلن حالة «الإنذار البرتقالي» في 10 أقاليم جديدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة «إنذار برتقالي» في 10 أقاليم جديدة بسبب العواصف ليصل عدد الأقاليم في هذه الحالة إلى 33 إقليما.

وذكرت قناة “فرانس إنفو تي في” الإخبارية الفرنسية، اليوم، الأحد – أن الأقاليم العشرة التي تم وضعها للتو في حالة “إنذار برتقالي” بسبب “العواصف الرعدية” هي المقاطعات الثمانية في “إيل دو فرانس” (في شمال وسط فرنسا وعاصمتها مدينة باريس) و”أور-إي-لوار” (في شمال غرب فرنسا) و”لواريت” (هو جزء من المنطقة الوسطى في فرنسا).

وأضافت القناة أن حالة الإنذار ستبدأ في هذه الأقاليم الساعة 4 مساء (حسب التوقيت المحلي لفرنسا).