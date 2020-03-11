رياضة

بسبب الطقس.. الزمالك يُغلق أبوابه أمام الأعضاء يومي الخميس والجمعة

أعلن اتحاد الكرة المصري تأجيل مباريات الدوري المصري المقرر إقامتها غدًا الخميس
إسلام مصطفى 8:44 م, الأربعاء, 11 مارس 20 8:44 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق النادي غدًا الخميس وبعد الجمعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان مجلس الوزراء، قرر في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيئ، المتوقع غدًا.

من جانبه، أعلن اتحاد الكرة المصري تأجيل مباريات الدوري المصري المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة 18، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات دوري الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004، لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة، حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.

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بقلم إسلام مصطفى

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