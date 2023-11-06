بسبب الشبورة المائية.. الإسكندرية تُغلق الطريق الصحراوي ونظيره الدولي

حذرت محافظة الإسكندرية بناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وتهيب قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وجاءت تلك التحذيرات عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكان قد تعرض منذ أيام الطريق الصحراوي (القاهرة _ الإسكندرية) لحادث مروع أودى بحياة ٣٦ مواطن ووقوع عشرات الإصابات، في حادث أطلق عليه “محرقة السيارات”، وذلك للعدد الهائل الذي احترق من السيارات والأوتوبيسات خلال الحادث بسبب شبورة مائية كثيفة.