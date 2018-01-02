بسبب السدة الشتوية…فتح معبدين بأسوان ساعات إضافية للسياح

دعاء محمودوافقت وزارة الآثار على مد ساعات العمل الرسمية لكل من معبدي أدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان، اعتبارا من الأسبوع المقبل وعلى مدار فترة السدة الشتوية، والتي تؤثر سلبا على حركة الملاحة النيلية وما ينتج عنها من تأخير لمواعيد وصول رحلات البواخر السياحية.وأوضح الدكتور مصطفى

دعاء محمود

وافقت وزارة الآثار على مد ساعات العمل الرسمية لكل من معبدي أدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان، اعتبارا من الأسبوع المقبل وعلى مدار فترة السدة الشتوية، والتي تؤثر سلبا على حركة الملاحة النيلية وما ينتج عنها من تأخير لمواعيد وصول رحلات البواخر السياحية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أن هذا القرار جاء بالتعاون مع محافظة أسوان، حيث تقرر فتح معبد إدفو امام زائريه من المصريين والأجانب حتى الساعة الخامسة مساءً يوميا بدلا من الساعة الرابعة عصراً، كما سيستقبل معبد كوم أمبو زائرية حتى الساعة التاسعة مساءً من كل يوم بدلا من الساعة الثامنة.

وأشار د. وزيري أن هذا القرار يعمل في المقام الأول على خدمة السائحين ويفتح المجال أمامهم لتحقيق برامج زيارتهم دون التأثر بأي من العوامل المناخية، كما يعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة إلي محافظة أسوان خاصة في موسم الشتاء والذي يعد من أكثر مواسم الجذب السياحي للمحافظة.