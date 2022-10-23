بسبب السحر.. ضبط المتهم بقتل شخصين في مطروح

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في محافظة مطروح ، أسفرت عن إصابة شخصين ووفاتهما.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة سيدي براني بمديرية أمن مطروح ، بلاغًا بحدوث إطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد 4 أشخاص في الاستراحة الخاصة بشقيق أحدهم، فوجئوا بدلوف آخر حاملاً بندقية آلية واستعلامه عن مكان تواجد مالك الاستراحة، ولدى محاولتهم تهدئته أطلق أعيرة نارية أدت لإصابة اثنين منهم، والتي أودت بحياتهما من بينهما شقيق مالك الاستراحة.

وبسؤال الآخران أيدا ذلك، وأن مالك الاستراحة قرر بوجود خلافات بينهما لاعتقاد المتهم، أنه يقوم بأعمال سحر بقصد الإضرار به.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم بندقية آلية، 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد قتل شقيق مالك الاستراحة اعتقادًا منه وشقيقه بأعمال سحر، لإلحاق الأذى به وقتله للآخر دون قصد، وتصادف تواجده بالمكان.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.