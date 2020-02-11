رئيس المركزي للإحصاء: نصيب الفرد من الخدمات سيتراجع بسبب الزيادة السكانية

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لن نجني ثمارا لعوامل التنمية الاقتصادية؛ والمشروعات الاستثمارية الحالية، في ظل النمو السكاني المتسارع الحالي، بل سيكون هناك زيادة في معدلات التضخم، وتراجع نصيب الفرد من الخدمات الصحية والتعليمية.

جاءت تصريحاته خلال لمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ 100 مليون نسمة، والذي إبراز أهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية، وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.

وأضاف بركات أن مشكلة الزيادة السكانية تعد أكبر التحديات في الوقت الحالي، لاسيما أنها أصبحت مرتفعة جدا، وأصبحت هناك فجوة بين معدلات النمو الاقتصادي مقابل النمو في السكان المتسارع.

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