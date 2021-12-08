«بسبب الرياح الشديدة».. إيقاف المعديات النهرية العامة بالبحيرة

نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة التي قد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ، شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكيد على إيقاف تلك المعديات في حالة زيادة سرعة الرياح، تحت إشراف رؤساء المدن، طبقاً لدرجة الرياح فى كل مدينة حرصاً على حياة المواطنين.

كما شدد “آمنة” على تعيين خدمات ثابتة على مناطق المعديات من مجالس المدن للأشراف الكامل والمتابعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة .حيث تقوم جميع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها مجاري مائية ومعديات نهرية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بحملات مكثفة ومكبرة لمتابعة ومراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية والنهرية .