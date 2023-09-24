بسبب الخداع الإعلانى.. دعاوى جماعية ضد شركات الوجبات السريعة الأمريكية

قال مراقبون إن ما نراه فى الإعلانات الغذائية نادراً ما يتوافق مع ما نحصل عليه فعلياً، لذا فقد اندلعت موجة من الدعاوى القانونية مؤخراً، ضد شركات الوجبات السريعة فى الولايات المتحدة فى محاولة لتغيير هذا الأمر، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قام محامون بتقديم دعاوى جماعية ضد شركات الوجبات السريعة، قالوا فيها إنها تروّج للطعام بشكل خاطئ في تسويقها.

وقاد المحاميان جيمس كيلي وأنتوني روسو، بشكل خاص، هذه الجهود، إذ قدّما دعاوى ضد تاكو بيل، وينديز، ماكدونالدز، برجر كينج، وأربيز، وتزعُم الدعاوى أن هذه الشركات تستخدم إعلانات لا تتطابق مع الطعام الفعلي الذي تقدمه.

يبدو البرجر مرتفعاً ومغطى باللحم والجبن

كدليل على ذلك، تضمنت الشكاوى صوراً للتسويق الغذائي بجانب صور أخرى لنظائرها الحقيقية، في الإعلانات، يبدو البرجر مرتفعاً ومغطى باللحم والجبن، ومزيّناً بأرغفة ذهبية ومستديرة، لكن في صور البرجر المشترى من مطعم وجبات سريعة حقيقي، يكون مسطحاً مع لحم وجبن يظهران بالكاد من بين أرغفة بيضاء متراخية.

والتاكو ليس مختلفاً عن ذلك، ففي إعلانات تاكو بيل، تبدو الكرانش رابس قوية وممتلئة، وفي الصور المقدمة في الدعاوى القانونية، تبدو مسطحة وشبه فارغة.

قال تومي توبين، محامي في شركة بيركينز كوي ومحاضر في كلية القانون بجامعة كاليفورنيا، «لقد شهدنا ارتفاعاً قياسياً في عدد الدعاوى القانونية المتعلقة بالغذاء من عام 2020 إلى عام 2023، مع مئات الدعاوى الجديدة كل عام»، مضيفاً أن «التقاضي الغذائي هو مجال سريع النمو في القانون».

وقالت بوني باتن، المديرة التنفيذية لمنظمة «الحقيقة في الإعلان»، وهي منظمة غير ربحية تركز على حماية المستهلكين من الإعلانات الزائفة، إن هذا الانفجار في الدعاوى المتعلقة بالغذاء كان مدفوعاً إلى حد كبير بجهود حفنة من المحامين، بمن في ذلك روسو وكيلي.

وأضافت أن قضاياهم تركز على الكمية، بحجة أن الطعام في الإعلانات يبدو أكثر وفرة مما يحصل عليه العملاء بالفعل، فيما يركز محامون آخرون، مثل سبنسر شيهان، على كيفية وصف الطعام، فقد رفعت شيهان، المحامية في نيويورك، مئات الدعاوى الجماعية التي تركز على الكلمات المضللة على الأطعمة المعبأة، مثل استخدام كلمة «فانيليا» على الأطعمة المصنوعة من القليل من الفانيليا الفعلية أو لا تحتوي عليها.