بسبب الحضري.. مصر في المركز الـخامس في متوسط أعلى أعمار لاعبي المونديال بدلا من الـ16

المال -خاص:وضع عصام الحضري حارس منتخب مصر (45)عاما، الفراعنة في المركز الـخامس بمتوسط أعمار بلغ 28.4 عاما بدلا من الـ16 في قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد كل من، كوستاركيا29.1 عاما،المكسيك28.9 عاما،بنما28.8،الأرجنتين28.7.وبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب، وفقا لصحيف

المال -خاص:

وضع عصام الحضري حارس منتخب مصر (45)عاما، الفراعنة في المركز الـخامس بمتوسط أعمار بلغ 28.4 عاما بدلا من الـ16 في قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد كل من، كوستاركيا29.1 عاما،المكسيك28.9 عاما،بنما28.8،الأرجنتين28.7.

وبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب، وفقا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية 28.4.





وفي حالة استبعاد الحضري، يصبح متوسط أعمار الفريق المصري مقسما على 22 لاعبا فقط 27.6عاما، ليحتل المنتخب المركز16 ,خلف المنتخبات الأربعة السابقة، إضافة إلى كل من روسيا (28.3)عاما، اليابان (28.2)، السعودية28.1، أيسلندا28.1، إسبانيا28،البرازيل28،البرتغال27.9،بولندا27.9،السويد27.7، أوروجواي27.7،كولومبيا27.7، أستراليا27.6.

وقبل كل من منتخبا أستراليا27.6،كرواتيا27.4،كوريا الجنوبية27.3،بلجيكا27.1،

بيرو26.9، المغرب26.9،السنغال26.7،ألمانيا26.7،إيران26.7،سويسرا26.6،الدنمارك26.6،صربيا 26.3،تونس26،فرنسا25.6،إنجلترا25.6،وأخيرا نيجيريا بأصغر معدل أعمار ويبلغ 25.4 عاما.

ويعد عصام الحضري هو أكبر لاعبي منتخب مصر سنا حيث أنه تم عامه الرابع والأربعين في 15 يناير 2018 لأنه من مواليد 1973.

ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى في كأس العالم رفقة منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية، على أن يبدأ مشواره أمام ممثل أمريكا الجنوبية يوم 15 يونيو المقبل.

ثم يلعب الفراعنة ضد روسيا يوم 19 يونيو والسعودية يوم 25 من الشهر نفسه.