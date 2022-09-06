بسبب الحرب .. هبوط صادرات أوكرانيا من زيت دوار الشمس إلى 4.49 مليون طن

أكدت شركة الاستشارات الزراعية (إيه.بي.كيه-إنفورم)، اليوم الثلاثاء، أن صادرات أوكرانيا من زيت دوار الشمس تراجعت بنسبة 15 بالمئة خلال موسم سبتمبر 2021- أغسطس 2022، إلى 4.49 مليون طن، بسبب الحرب الروسية.

وكانت أوكرانيا -كما ورد بموقع سكاي نيوز- أكبر دولة منتجة لبذور دوار الشمس وأكبر مصدر لزيت دوار الشمس في العالم، قبل “العملية العسكرية” الروسية في أوكرانيا.

وأدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعثر تصدير الحبوب والسلع الغذائية من البلدين المهمين في سلسلة التوريد العالمية، وهو ما أثر على وفرتها في الأسواق وزاد أسعارها.

ونتيجة هذا التراجع في التصدير، فإن كثير من دول العالم أصبحت تواجه نقصا بمخزوناتها من زيت دوار الشمس المستخدم بشكل أساسي في الطهي.

فيما تقيد بعض المحلات والمتاجر الكبيرة، في بريطانيا وألمانيا، مشتريات زبائنها من زيوت الطهي، فيما تتكيف المطاعم مع تكاليف الارتفاع.