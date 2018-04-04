بسبب الجمارك الصينية.. هبوط أسعار فول الصويا والذرة 5%

خالد بدر الدينهبطت أسعار فول الصويا في العقود الآجلة لمجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من 5%، لتصل إلى 9.83 دولار ونصف سنت للبوشل، وتسجل أدنى مستوى منذ شهرين، ولم تسجل العقود تغيرًا يذكر قبل أنباء الرسوم الجمركية الصينية.وذكرت وكالة "رويترز"، أن أسعار فول الصويا والذرة في العقود الآجلة ببورصة شيكاجو تر

خالد بدر الدين

هبطت أسعار فول الصويا في العقود الآجلة لمجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من 5%، لتصل إلى 9.83 دولار ونصف سنت للبوشل، وتسجل أدنى مستوى منذ شهرين، ولم تسجل العقود تغيرًا يذكر قبل أنباء الرسوم الجمركية الصينية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار فول الصويا والذرة في العقود الآجلة ببورصة شيكاجو تراجعت، اليوم الأربعاء، بعدما أحدثت الصين ضجة في السوق بإدراجهما على قائمة السلع البالغ قيمتها 50 مليار دولار، وستخضع لرسوم جمركية إضافية نسبتها 25% ردًا على إجراء مماثل من الولايات المتحدة على الرغم من اعتمادها الكبير على الإمدادات الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذرة في عقود مجلس شيكاجو للتجارة 3.9% لتنخفض إلى 3.73 دولار ونصف سنت للبوشل، وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر مورد لفول الصويا بعد البرازيل إلى الصين أكبر مستهلك لفول الصويا في العالم.

وأعلن مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي، أن قرار الصين فرض رسوم جمركية على واردات فول الصويا من الولايات المتحدة ”مؤسف“، ولن يحل الخلل التجاري لأن فول الصويا من أهم الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، وكان من ضمن 106 منتجات أمريكية تخطط بكين لفرض رسوم جمركية إضافية عليها نسبتها 25%.