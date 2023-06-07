بسبب الانتهاكات التعاقدية.. رابطة اللاعبين المحترفين تنصح بعدم التوقيع مع أندية مصر

وجهت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين «فيفبرو» نصيحة للاعبي العالم بعدم التوقيع مع الأندية المصرية بسبب ارتفاع النزاعات في مصر، وانتهاكات العقود الكثيرة المتواجدة.

وأوضحت فيفبرو أن من بين تلك النزاعات ما يتعلق بكل من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير.

وأشار التقرير إلى التحذير من أن انتقال اللاعبين إلى مصر ستكون هناك فرصة كبيرة للجوء لإجراءات قانونية.

ووجهت الرابطة نصائح للاعبين في حال التوقيع مع أي نادِ مصري باتباع ما يلي:

لا تسلم جواز سفرك لمسؤول النادي، وإذا أخبرك النادي أنه بحاجة إليه للحصول على تصريح إقامة أو عمل، فقط زوده بصورة من جواز السفر أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات، وتعاملت فيفبرو مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية الإنهاء.

لا توقع عقدا فارغا، بغض النظر عما يخبرك به النادي، شهدت فيفبرو العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدا واحدا يحتوي على جميع التفاصيل، بعد ذلك يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي واعدا بأن يتم ملؤها لاحقا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد، ويشهد ذلك ملء العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة.

احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد، لا تسقط في فخ النادي حيث يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد، احتفظ دائما بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي.

قبل توقيع العقد، تأكد من كتابة العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة بعد ذلك، تمتلك مصر عقدا قياسيا للاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، إذا تركت العملة مفتوحة عند التوقيع يمكن للنادي الاستفادة من ذلك، وإذا تواجدت أي مساحات فارغة متبقية يجب شطبها حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد.