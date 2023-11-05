بسبب الانبعاثات.. برلماني يطالب بتعويض مصر عن القصف الإسرائيلي لغزة ورئيس الشيوخ يعقب

طالب النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، الدولة بمطالبة إسرائيل عن الانبعاثات التي تخرج نتيجة القصف الجنوني على غزة، مؤكدًا تأثر مصر بهذا القصف على المدى الطويل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته في الجسة العامة اليوم التي تناقش الحد من المشكلات البيئية وإمكانية الاتجاه نحو أسواق الكربون إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، أعلن إن إسرائيل أسقطت ما قيمته قنبلتين ذريتين على غزة، وقال “10 آلاف قنبلة على مدينة غزة لا تتعدى 56 كيلو، شريط عرضه 8 كم”، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة ينعكس على مصر ومتضررة منه.

ولفت إلى أن بروتوكول كيوتو الدولي يضع اجراءات صارمة لتعويض المتضرر من المتسبب من الانبعاثات، وهو البروتوكول الذي انضمت له إسرائيل في 2004 فيما انضمت مصر في 2005، وقال “يعني هذا البروتوكول يشملنا”.

وأضاف “لما الجهات الرسمية تتحرك في هذا المجال، لأن الانبعاثات التي تخرج ضررها ليس اليوم لكن عشرات السنين، اليابان حتى اليوم أعلى نسبة أمراض سرطان بعد عشرات السنين من واقعة هيروشيما ونجازاكي”.

واستطرد شعبان “ما يحدث من قصف جنوني على غزة لا يضر غزة فقط، بل يضر الشعب اليهودي لكن هم حرين، شمشمون العصر نتنياهو يهد المعبد عليهم لكن لا يهده علينا”، وتابع “الناس دي لا تتراجع لا بدم ولا أشلاء أطفال، وجعهم الفلوس لازم نوجعهم زي ما يوجعونا”.

وعلق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق “لا يعبئوا بالدم أو بالأطفال هذه الجزئية بالقطع تخضع للدراسة”، واختتم “حسب الله ونعم الوكيل”.